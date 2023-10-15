В Москве отец вызвал полицейских к играющему в компьютер сыну

Житель Москвы обманом вызвал на свой адрес полицейских, чтобы наказать играющего в компьютер сына. Мужчина сильно поссорился с ребенком и заявил правоохранителям, что подросток бросается на него с ножом, чтобы те скорее приехали на вызов, сообщает SHOT.

Так мужчина отреагировал на слова сына о том, что он первый вызовет полицейских и пожалуется им на родителя. Приехавшие на вызов правоохранители не оценили воспитательных методов россиянина и забрали его в отделение, где провели беседу и объяснили мужчине, что нельзя совершать ложных вызовов.

Ранее в Москве школьника госпитализировали после истерики из-за отключения интернета.