Врач перечислил вызывающие потливость продукты

Вызывающие потливость продукты перечислил в разговоре с «Мослентой» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников. Прежде всего, потооделению способствует острая еда.

«Когда мы употребляем острую пищу, наша центральная нервная система воспринимает жжение, которое она вызывает, как опасность перегрева и дает в мозг команду на охлаждение организма. Вследствие этого мы начинаем обильно потеть», — пояснил врач.

Кроме того, в жару следует избегать продуктов, на переваривание которых требуется больше энергии. Это сладкая углеводная пища, продукты с повышенным содержанием белка, жирные и соленые блюда. Они могут привести к повышенному потоотделению.

По этой же причине лучше умеренно употреблять кофе и спиртное. Такие напитки вызывают повышенные сердечные сокращения, а это, в свою очередь, приводит к термическому эффекту, сообщил Тяжельников.

Задать интересующие вопросы на тему здоровья столичным врачам можно в субботу, 23 июля. На эстраде «Солнечная» в Измайловском парке пройдет пятая бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва». На этот раз ее тема — «Договариваемся с мозгом в современном мире. Как эффективно учиться, работать, развиваться?». Мероприятие начнется в 16 часов.

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