Названы вызывающие быстрое старение кожи продукты

Продукты, вызываюшие быстрое преждевременное старение кожи и негативно влияющие на общее состояние организма назвала в беседе с «Мослентой» врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, герантолог, главный врач клиники PREVENTAmed Елена Кудашкина. По ее словам, это быстрые углеводы.

«Чаще всего, мы забываем, для чего нам нужна еда, и заменяем удовольствие от жизни удовольствием от еды. Как итог — ослабленный иммунитет, частые воспаления, преждевременное старение кожи и всего организма», — рассказала специалист.

По словам Кудашкиной, в первую очередь необходимо отказаться от быстрых углеводов и минимизировать количество сахара, с трансжиров перейти на полезные масла: МСТ (маслянистая жидкость, сделанная из кокоса, которую можно добавлять в салаты, кофе, выпечку _прим. «Мосленты»), оливковое, натуральные животные жиры.

Кроме того, рекомендуется перейти с жареных блюд на тушеные, исключить любое обработанное «мясо» — колбасы, сосиски, ветчину, а также чипсы, картофель фри и сладкую газированную воду, продолжила врач.

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