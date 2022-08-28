Доктор Мясников назвал вызывающие старение продукты

Вызывающие старение продукты назвал врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». По его словам, в первую очередь это десерты.

«Самое вредное, что есть, и, наверное, самое любимое многими! Вот он, чемпион по ускорению старения! Что это? Это бомба!», — заявил доктор, продемонстрировав зрителям бисквитное пирожное. Эксперт объяснил, что подобные продукты содержат лишь крахмал, сахар, соль и трансжиры и не несут никакой пользы организму.

Мясников добавил, что не любит сладкое и без труда отказывается от него. Однако он отметил, что понимает людей, которые не могут жить без десерта. «Разово порадовать душу, если уж вам так хочется — да, может быть», — заявил он.

Телеведущий добавил, что в пищу также не стоит употреблять сахар и соль. Эти продукты, по его словам, ускоряют старение так же, как и сладости. «Потому что это все вызывает старение, калечит наши сосуды, калечит наши клетки, вызывает нечувствительность к инсулину, запуская многие болезнетворные процессы, начиная от ожирения, диабета, и заканчивая онкологией и инфарктами», — пояснил он.

Ранее Мясников назвал самое безвредное мороженое. Для его приготовления необходимо смешать фрукты, несладкий натуральный йогурт, молоко или сливки и мед.