«Взаимодействие» подростка с ведущим квеста в Москве привело к появлению гематом

«Взаимодействие» 16-летнего подростка с ведущими игрового квеста в столице привело к появлению у него серьезных травм, он обратился в больницу. Возбуждено уголовное дело, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучается служебная документация, допрашиваются сотрудники организации и участники квеста», — говорится в пресс-релизе.

Инцидент с подростком произошел вечером воскресенья, 29 января, в подвальном помещении на улице Академика Комарова «в результате взаимодействия с ведущими» игры. По данным следствия, в больнице на теле молодого человека обнаружили гематомы, диагностировали ушиб грудной клетки и мягких тканей спины.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

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