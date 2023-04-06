Кинолог назвал правила выстраивания взаимоотношений с собакой

Правила выстраивания здоровых взаимоотношений хозяина с собакой назвал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он пояснил, что для понимания желаний собаки нужно сначала изучить ее потребности и видовые особенности и знать, как с ними работать.

«Собака подает нам невербальные сигналы, которые необходимо считывать владельцу. Ключ к хорошим отношениям — это способность верно интерпретировать собачьи сигналы, а также быть надежным партнером, способным устанавливать правила и придерживаться их», — заявил он.

Кинолог уточнил, что для собаки важно, чтобы ее хозяин был безопасным и предсказуемым: не менял постоянно свои решения, не кричал и не срывал свои злость и обиду на ней. Он должен установить нормы поведения в в доме и на прогулке и всегда им следовать. Правильное поведение нужно поощрять, подчеркнул Голубев.

«Конечно, вы должны маркировать для собаки и нежелательное поведение. Однако при нормальных отношениях вам достаточно подать запрещающую команду или выразить свое недовольство чуть более строгим голосом и прекратить общение до момента, пока поведение собаки не придет в норму», — добавил он.

Обучение новым командам лучше производить в игровой форме. Эмоциональная вовлеченность в процесс обучения очень важна для налаживания связи между вами и животным, отметил Голубев.

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