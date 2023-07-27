Названа причина появления взрослых фанатов анимации

Об отсутствии возрастных границ для любви к современной анимации заявила в беседе с «Мослентой» генеральный продюсер группы компаний «Рики», создавшей в том числе знаменитых «Смешариков», Юлия Николаева.

«Сегодня очень много поклонников анимации не только среди детей и подростков, но и среди людей значительно старше. Есть те, кому уже за 60 или даже за 70, а они постоянно смотрят мультсериалы», — отметила мультипликатор.

Она объяснила: в последние годы сфера анимации очень мощно развивалась, в индустрию пришли новые авторы, компании и технологии. Если в начале нулевых в России не было своих масштабных мультсериалов, то сегодня существует уже около 200 российских анимационных брендов. Если раньше использовалось только два формата — 2D и 3D, теперь в анимацию пришел игровой движок Unreal Engine, началось применение искусственного интеллекта.

«Конечно, в появлении взрослой аудитории свою роль сыграла и зарубежная мультипликация. Особенно это касается азиатской культуры аниме. Этот жанр стал популярным во всем мире и завоевал аудиторию всех возрастов», — продолжила Николаева.

Собеседница «Мосленты» добавила, что наши «Смешарики» вошли в число больших мультпроектов, которые сегодня смотрят представители всех возрастов.

Ранее сообщалось об открытии в Москве посвященной «Смешарикам» выставки.