11:14, 23 июля 2023
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Стали известны подробности смертельного взрыва гранаты в Подмосковье
В Подмосковье 23-летний мужчина в шутку бросил гранату из-за ссоры со знакомыми и погиб.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Подробности смертельного взрыва гранаты в подмосковной деревне Бортниково сообщает областная прокуратура. Стало известно, что 23-летний мужчина поссорился со знакомыми и в шутку, желая их припугнуть, бросил гранату на пол.
В результате граната сдетонировала, молодой мужчина погиб на месте. Как сообщает ведомство, погибший нашел боевой припас советских времен в летнем доме и взял его с собой, предполагая, что он нерабочий.
МК.RU сообщает, что от взрыва гранаты пострадали 16-летняя сестра и 17-летний друг погибшего, а также две женщины.
Ранее сообщалось, что мужчина взорвал гранату во время застолья.