Стали известны подробности смертельного взрыва гранаты в Подмосковье

Подробности смертельного взрыва гранаты в подмосковной деревне Бортниково сообщает областная прокуратура. Стало известно, что 23-летний мужчина поссорился со знакомыми и в шутку, желая их припугнуть, бросил гранату на пол.

В результате граната сдетонировала, молодой мужчина погиб на месте. Как сообщает ведомство, погибший нашел боевой припас советских времен в летнем доме и взял его с собой, предполагая, что он нерабочий.

МК.RU сообщает, что от взрыва гранаты пострадали 16-летняя сестра и 17-летний друг погибшего, а также две женщины.

Ранее сообщалось, что мужчина взорвал гранату во время застолья.