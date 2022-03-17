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Якубович отреагировал на информацию о закрытии «Поля Чудес»

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Якубович отреагировал на информацию о закрытии «Поля Чудес»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Телеведущий Леонид Якубович отреагировал на информацию о закрытии программы «Поле Чудес», выходящей в эфир с 1990 года. Его комментарий опубликовал портал Woman.ru.

Причиной непроверенной информации стал тот факт, что «Поле Чудес» является аналогом западного шоу Wheel Of Fortune и выпускается по иностранной лицензии. Однако ведущий опроверг информацию о закрытии проекта, в котором он работает уже 30 лет. «Лицензия передана в управление вновь созданной телекомпании „Поле ТВ“. Вот эта компания теперь и производит „Поле Чудес“, ничего не изменилось», — пояснил Якубович.

Ранее стала известна судьба шоу «Голос» после ухода из жизни наставника программы Александра Градского. Пресс-служба Первого канала сообщила, что показы десятого сезона продолжатся в память об артисте.

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