Якубович отреагировал на информацию о закрытии «Поля Чудес»

Телеведущий Леонид Якубович отреагировал на информацию о закрытии программы «Поле Чудес», выходящей в эфир с 1990 года. Его комментарий опубликовал портал Woman.ru.

Причиной непроверенной информации стал тот факт, что «Поле Чудес» является аналогом западного шоу Wheel Of Fortune и выпускается по иностранной лицензии. Однако ведущий опроверг информацию о закрытии проекта, в котором он работает уже 30 лет. «Лицензия передана в управление вновь созданной телекомпании „Поле ТВ“. Вот эта компания теперь и производит „Поле Чудес“, ничего не изменилось», — пояснил Якубович.

Ранее стала известна судьба шоу «Голос» после ухода из жизни наставника программы Александра Градского. Пресс-служба Первого канала сообщила, что показы десятого сезона продолжатся в память об артисте.