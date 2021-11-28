Первый канал продолжит шоу «Голос» в память о Градском

Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, скончавшемся на 73 году жизни. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщили в пресс-службе Первого канала.

«Первый канал скорбит об уходе Александра Градского — нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника "Голоса". Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения десять лет назад, для всех нас», — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, артист оставался на площадке.

Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в Москве могут увековечить память народного артиста России, певца и композитора Александра Градского после его смерти.