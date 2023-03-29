Якубович отреагировал на информацию о владении десятком домов в Подмосковье

Российский телеведущий Леонид Якубович в интервью РИА Новости опроверг слухи о владении самолетами, вертолетом и 12 домами в Подмосковье. По его словам, СМИ и социальные сети распространяют ложную информацию.

Телеведущий рассказал, что раньше журналисты утверждали, что ему принадлежит больше десятка домов в Московской области, однако сейчас, по их мнению, в собственности у него осталось лишь четыре особняка. «Видимо, я продал часть. На самом деле у меня один дом, и принадлежит он семье», — сообщил Якубович.

Он также рассказал, что СМИ приписывают ему владение самолетами и вертолетом. Однако, по словам ведущего шоу «Поле чудес», собственных воздушных судов у него нет.

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