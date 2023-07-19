48-летняя Яна Рудковская опубликовала фото в купальнике

Фигуру в купальнике показала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) продюсер Яна Рудковская. 48-летняя знаменитость опубликовала несколько кадров с отдыха в Сен-Тропе.

Рудковская позировала в золотистом слитном купальнике, образ она дополнила накидкой и небольшой сумкой через плечо.