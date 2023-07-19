48-летняя Яна Рудковская опубликовала фото в купальнике
Пользователи сети раскритиковали фото 48-летней Рудковской в купальнике.
Фигуру в купальнике показала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) продюсер Яна Рудковская. 48-летняя знаменитость опубликовала несколько кадров с отдыха в Сен-Тропе.
Рудковская позировала в золотистом слитном купальнике, образ она дополнила накидкой и небольшой сумкой через плечо.
Подписчики раскритиковали фотографию. «Ну почему ее за столько лет никто не научил позировать», «Как ни раскорячься, все равно на пареную репу похожа», «Бабушка на выданье», «Надо ж все на себя напялить, чтобы видно было, что не бедная», — оставили подписчики негативные комментарии.
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