48-летняя Яна Рудковская показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 48-летняя Яна Рудковская.

«Сумочку сменила на собачку, золото и серебро», — подписала публикацию знаменитость. На фото продюсер предстала в белом слитном купальнике.

Пользователей восхитил новый образ Рудковской. «Дай Бог всем так выглядеть в таком возрасте. Красивая женщина!», «У вас такая восхитительная фигура», «Шикарная», — прокомментировали подписчики.

Ранее 61-летняя Екатерина Андреева поделилась фото в купальнике и восхитила юзеров.