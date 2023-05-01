Юлия Меньшова поделилась детскими воспоминаниями о праздновании 1 Мая

Детскими воспоминаниями о праздновании 1 Мая поделилась в личном Telegram-канале известная телеведущая Юлия Меньшова.

«Как же я любила в детстве 1 Мая! На улице Доброслободской, где мы жили, ежегодно собиралась колонна демонстрантов нашего Бауманского района, которая потом двигалась к Красной площади. Но именно на нашей улице она как бы формировалась, накапливалась, — с раннего утра песни и хохот под окнами», — рассказала Меньшова.

Сразу после ухода колонны маленькая Меньшова с товарищами бежала на улицу, чтобы собрать «бесценные дары» — оброненные бумажные цветы с гигантских веток, которые несли в руках первомайские демонстранты.

«Дня три потом мы во дворе в них играли… Мир, май, труд, товарищи. Праздник, кстати, международный. И до сих пор во многих странах празднуется», — заметила телеведущая.

Ранее Меньшова поделилась ностальгическими воспоминаниями о типовых домах СССР.