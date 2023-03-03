Звезда ТНТ поделилась воспоминаниями о ночевках на московских вокзалах

Воспоминаниями о ночевках на московских вокзалах поделилась в интервью «Мосленте» звезда ТНТ, комедийная актриса и юмористка Марина Федункив. Она призналась, что первая ее попытка покорить столицу не увенчалась успехом.

«Помню, что в первый раз приехала в Москву сразу после окончания школы, пыталась поступать сразу во все театральные институты. Думала: "Хочу и поступлю". Денег не было совсем, все сбережения родителей съел дефолт, а я принципиально хотела все сделать сама», — рассказала она.

Тогда будущей звезде приходилось спать на вокзалах — в вагонах, куда пускали с девяти вечера до шести утра, если повезет. Однажды, пытаясь так устроиться на ночлег, Федункив увидела, что мест нет. Тогда молодая девушка согласилась на предложение незнакомого мужчины переночевать у него дома.

«Даже мысли не было, что это опасно. В молодости же мы ничего не боимся, страх приходит с опытом», — призналась она.

В итоге юмористка вернулась в Пермь и отучилась там. В 2008 году она предприняла вторую попытку переехать в Москву и добилась своего, став популярной актрисой.

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