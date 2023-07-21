Юлия Пересильд улетела из России

О своем отлете из России в Китай рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Юлия Пересильд. Вместе с ней в путешествие отправился ее возлюбленный, актер Михаил Тройник.

«Не думала, что когда-нибудь поеду сюда сама, отдыхать. И как же все-таки интересно сталкиваться с другой культурой, с совершенно другим языком, другим мировоззрением. Дней не так много, но программа у нас насыщенная», — написала актриса под видеозаписью прогулки по достопримечательностям города Харбина.