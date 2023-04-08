Юлия Пересильд спела песню за опоздание на репетицию и попала на видео

Актеры Михаил Тройник и Юлия Пересильд спели песню в качестве штрафа за опоздание на репетицию и восхитили пользователей. Видеосцену на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовал российский режиссер Данил Чащин.

«Песни за опоздания вышли на новый уровень. Трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их дома», — с иронией подписал кадры режиссер.

На видео артисты спели песню на слова Булата Окуджавы «Какое небо голубое» в исполнении Лисы Алисы и Кота Базилио из советского кинофильма «Приключения Буратино» .