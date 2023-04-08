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03:39, 08 апреля 2023
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Юлия Пересильд спела песню за опоздание на репетицию и попала на видео

Актеры Тройник и Пересильд спели песню за опоздание на репетицию и восхитили пользователей.

Юлия Пересильд спела песню за опоздание на репетицию и попала на видео
Кадр: Юлия Пересильд

Актеры Михаил Тройник и Юлия Пересильд спели песню в качестве штрафа за опоздание на репетицию и восхитили пользователей. Видеосцену на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовал российский режиссер Данил Чащин.

«Песни за опоздания вышли на новый уровень. Трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их дома», — с иронией подписал кадры режиссер.

На видео артисты спели песню на слова Булата Окуджавы «Какое небо голубое» в исполнении Лисы Алисы и Кота Базилио из советского кинофильма «Приключения Буратино» .

Пользователи в комментариях оценили шутку, написав, что такими темпами артисты смогут скоро поставить полноценный мюзикл. «Они специально опаздывают», — с юмором отметили другие юзеры.

Ранее известный фотограф признался в любви к актрисе Юлии Пересильд.

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