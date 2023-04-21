Юлия Высоцкая раскрыла подробности первого свидания с Андреем Кончаловским

Подробности первого свидания с режиссером Андреем Кончаловским раскрыла изданию «7 дней» актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая. Она рассказала о сложности в подготовке к встрече с будущим мужем.

По словам Высоцкой, впервые они пересеклись с Кончаловским в лифте. На ней тогда было легкое трикотажное платье-халат и кеды. Когда же режиссер пригласил ее на свидание, актриса столкнулась с проблемой в выборе наряда.

«Тогда, в 1996-м, было принято носить черные платья с черными туфлями, а белые — с белыми. Но единственным нарядным платьем в моем гардеробе на тот момент было черное, а единственными нарядными туфлями — белые», — рассказала Высоцкая.

Подруга не согласилась одолжить актрисе черную пару на вечер, поэтому ей пришлось рискнуть. «Пошла в своих белых туфлях и черном платье. И будущий муж сказал тогда, что я очень стильно выгляжу!» — поделилась знаменитость.

Кончаловский считает, что в гардеробе женщины важнее всего обувь и белье, отметила Высоцкая. «Думаю, я с ним согласна. Уровень уверенности в себе женщине могут поднять именно эти предметы гардероба», — сказала она.

Ранее идеями для организации запоминающегося свидания поделился режиссер, владелец компании TOBELOVE Agency Александр Белов. Он предложил влюбленным прыгать с парашютом и снимать кино о своих чувствах.