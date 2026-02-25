Юным москвичам предложили выбрать имена для собак из приюта

На платформе «Активный гражданин — детям» начался опрос для юных жителей Москвы, чтобы они помогли выбрать имена для трех взрослых собак из приюта «Биозона». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Первому кандидату — энергичному крепышу примерно четыре годика. Волонтеры и сотрудники отмечают, что он настоящий добряк и симпатяга. Для него предлагается три имени: Карандаш, Пиня или Эклер.

Вторая кандидатка на новое имя — интеллигентная красавица со светлой шерсткой и добрыми глазами. Волонтеры подготовили несколько вариантов на выбор: Бьянка, Луна или Манго.

А третьего подопечного, которому нужно имя, сами волонтеры ласково называют Бородатиком, но официального имени у него нет. Имена для голосования подобрали следующие: Штурман, Стар, Мудрец, Баффи, Хьюго или Рэсси.

Ранее в Москве нашли самого милого долгожителя среди собак, им оказался йоркширский терьер Себастьян.