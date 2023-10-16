Адвокат раскрыла юридические нюансы расторжения брака

Основные юридические нюансы расторжения брака раскрыла в беседе с «Мослентой» адвокат, председатель коллегии адвокатов и партнер группы «Победа» Елена Финогенова. Она подчеркнула, что есть всего два варианта расторжения брака: через органы ЗАГС и через суд.

«Расторжение брака в органах ЗАГС возможно, только если оба супруга согласны на расторжение и у них нет общих несовершеннолетних детей. Исключением будет, если суд уже признал одного из супругов безвестно отсутствующим, либо недееспособным. В категорию исключений также входит ситуация, когда одному из супругов назначено судом наказание в виде лишения свободы на срок более трех лет», — объяснила эксперт.

Подать заявление, по словам эксперта, удобнее всего через личный кабинет «Госуслуг», если у заявителя есть усиленная ЭЦП (цифровой аналог личной подписи от руки). Сделать это должны оба супруга через свои личные кабинеты.