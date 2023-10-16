Адвокат раскрыла юридические нюансы расторжения брака
Адвокат Финогенова: расторгнуть брать в ЗАГСе можно только по обоюдному согласию.
Основные юридические нюансы расторжения брака раскрыла в беседе с «Мослентой» адвокат, председатель коллегии адвокатов и партнер группы «Победа» Елена Финогенова. Она подчеркнула, что есть всего два варианта расторжения брака: через органы ЗАГС и через суд.
«Расторжение брака в органах ЗАГС возможно, только если оба супруга согласны на расторжение и у них нет общих несовершеннолетних детей. Исключением будет, если суд уже признал одного из супругов безвестно отсутствующим, либо недееспособным. В категорию исключений также входит ситуация, когда одному из супругов назначено судом наказание в виде лишения свободы на срок более трех лет», — объяснила эксперт.
Подать заявление, по словам эксперта, удобнее всего через личный кабинет «Госуслуг», если у заявителя есть усиленная ЭЦП (цифровой аналог личной подписи от руки). Сделать это должны оба супруга через свои личные кабинеты.
Сама процедура расторжения брака занимает месяц с момента подачи заявления. В день расторжения в ЗАГС должен прийти хотя бы один из супругов. Сам союз прекращается с даты, когда орган ЗАГС зарегистрирует его расторжение, продолжила адвокат.
«Расторжение брака в суде — процедура более длительная и сложная. Она обязательна, если у пары есть общие несовершеннолетние дети, один из супругов не хочет разводиться, либо всеми способами избегает расторжения брака в ЗАГСе», — добавила адвокат.
Единственное исключение, когда суд не расторгнет брак, если не согласна женщина и она либо беременна, либо еще не прошел год с момента родов.
Для того, чтобы развестись через суд необходимо:
Выбрать суд. Если спора о детях нет, а сумма имущества, которое заявитель хочет разделить составляет не больше 50 тысяч рублей, то заявление нужно подавать мировому судье по месту жительства второго супруга. В остальных случаях заявление нужно подать в суд общей юрисдикции. По своему месту жительства можно подать иск, если человек, например, дополнительно к заявлению о расторжении брака заявляет алиментные требования;
Составить заявление, в котором важно указать, есть имеются ли у супругов общие дети или нет, а также их возраст.
Кроме того, необходимо указать, есть ли со вторым супругом договоренность по вопросам общения, содержания и воспитания общих детей, и есть ли у вас требования о разделе имущества;
- Далее важно оплатить пошлину и подготовить приложения к иску. К приложениям относится копии свидетельств о заключении брака, о рождении детей, различные соглашения, если они есть, например, об алиментах или брачный договор.
После того как суд вынесет решение, его необходимо получить и предоставить в ЗАГС, чтобы на его основании уже получить свидетельство о расторжении брака, заключила Финогенова.
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