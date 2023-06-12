Стало известно о состоянии здоровья певца Юрия Антонова

78-летний певец Юрий Антонов перенес несколько операций на ногу, об этом KP.RU рассказал руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. Он сообщил, что у артиста проблемы с тазобедренным суставом.

По словам Морозова, исполнитель второй год борется с тяжелой травмой и уже перенес несколько операций в России и за границей — одна из которых длилась около десяти часов. На лечении в Австрии Антонов пробыл два с половиной месяца. В настоящее время певец чувствует себя лучше и уже вернулся на родину, отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что певца Стаса Пьеху госпитализировали в Москве.