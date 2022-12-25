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14:12, 25 декабря 2022
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Актер Юрий Гальцев поделился воспоминаниями о Москве своего детства

Актер Юрий Гальцев поделился воспоминаниями о Москве своего детства
Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Воспоминаниями о Москве времен своего детства поделился в интервью «Москвич Mag» 61-летний советский и российский актер, комик, певец и режиссер Юрий Гальцев. По его словам, столица во второй половине прошлого века кардинально отличалась от той, что сейчас.

«Мне пять лет, мы с папой заходим в магазин живой рыбы, и там действительно живая рыба — карпы, караси. Я вылавливал их большими сачками. Отлично помню автоматы с газировкой, куда мы бросали три копейки, чтобы выпить газированную воду с сиропом», — рассказал он.

Комик добавил, что теперь город поменялся: он стал «причесанным, в камне». Артист уточнил, что хоть и является петербуржцем, но Москву любит и уважает. Часто он приезжает в столицу на спектакли, и чтобы прогуляться по старому Арбату, где, по его словам, лучше всего можно ощутить дух старой Москвы.

Ранее вкус своего московского детства назвал известный актер, звезда популярных российских сериалов «Воронины» и «Саша+Маша» Георгий Дронов.

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