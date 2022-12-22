Звезда сериала «Воронины» назвал вкус московского детства

Вкус своего московского детства назвал в интервью «Москвич Mag» известный актер, звезда популярных российских сериалов «Воронины» и «Саша+Маша» Георгий Дронов. Он рассказал, что Москва его детства — это три района: Преображенка, станция метро «Сходненская» и центр города.

«Вкус того времени: когда я гулял с прабабушкой, она всегда брала с собой на прогулку бутерброды — разрезанная пополам котлета и два куска белого хлеба. Самый вкусный перекус», — поделился он.

51-летний артист добавил, что самым его любимым занятием в детстве было смотреть из окна. По его словам, в те годы в столице велась масштабная застройка и можно было в формате реального времени наблюдать, как на пустыре появляются дома.

«Главное ощущение от той Москвы — морозная и чистая зима. Раньше улицы не поливали реагентами, а посыпали песочком, и сугробы выглядели более чистыми, чем сейчас», — отметил Дронов.

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