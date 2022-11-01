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11:34, 01 ноября 2022
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Юрий Лоза выразил свое отношение к веганству

Юрий Лоза выразил свое отношение к веганству
Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Свое отношение к веганству выразил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» певец Юрий Лоза.

«Как написано в справочниках, веганы являются самыми экстремальными из вегетарианцев. Мои предки ели все подряд, а я к предкам отношусь с большим пиететом. Поэтому я отказываюсь от животной пищи только во время постов. Но я уважаю любую точку зрения и никогда с вегетарианцами не полемизирую: дело хозяйское, не хочешь — не ешь», — написал артист.

Лоза также уточнил, что веганская диета подразумевает не только отказ от мяса, но и от любых других продуктов животного происхождения. Веганы не носят мех, кожу, шерсть, пух и не используют косметику, протестированную на животных, добавил он.

Ранее Юрий Лоза высказался об идее декриминализации наркотиков. «Может, тогда и все остальные пороки человечества легализовать и начать регулировать? Скажем, разрешить педофилию, перестав считать ее правонарушением, и начать регулировать этот рынок?» — возмутился музыкант.

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