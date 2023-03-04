Юрий Лоза поделился секретом идеального подарка на 8 Марта

Секретом идеального подарка на Международный женский день, 8 Марта, поделился в интервью «Вечерней Москве» российский певец Юрий Лоза. Он отметил, что однажды привез своей жене множество подарков, но подошел ей лишь ремень. После этого артист и разработал свое правило.

«Лучше напрямую спросить: "Дорогая, чего ты хочешь? Какого подарка ты от меня ждешь? О чем мечтаешь?" Не стесняйтесь. Лучше узнать и подарить желаемое, чем потом краснеть и просить прощения», — порекомендовал Лоза.

Ранее стилист Владислав Лисовец предложил идеи подарков женщинам к 8 Марта. Достойными, по его мнению, подарками к празднику являются вместительная сумка, серьги, сертификат на массаж или в салон красоты, а также яркий дождевик или зонт.