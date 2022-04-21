Певец Юрий Лоза отказался от пополнения зарубежного банковского счета своего сына «на черный день» и не прогадал. Об этом он рассказал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам артиста, когда его наследник работал в Швейцарии, ему разрешили открыть счет в местном банке. С окончанием контракта с цюрихской оперой возможность сохранить этот счет оставалась. Один из знакомых посоветовал Юрию занять и положить на имя сына сколько-нибудь франков «на черный день». Потому что в России со сбережениями может случиться что угодно, а Швецария — «оплот надежности в финансовой сфере».

«Как же хорошо, что я не ступил тогда, иначе ругал себя сейчас нехорошими словами», — сказал артист. Он напомнил, что сейчас все швейцарские счета граждан России заблокированы или аннулированы под предлогом санкций.

Ранее Лоза обиделся на противников теории плоской Земли. Артист рассказал о вышедшей на одном из телеканалов передачи на эту тему, где были использованы фрагменты его интервью, вырванные из контекста.