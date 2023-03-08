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21:49, 08 марта 2023
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Юрист напомнила об ответственности за сажание ребенка за руль

Юрист Пономарева предупредила о штрафе в 30 тысяч рублей для посадивших ребенка за руль родителей.

Юрист напомнила об ответственности за сажание ребенка за руль
Фото: Breno Assis / Unsplash

Об ответственности за сажание ребенка за руль автомобиля напомнила в разговоре с «Мослентой» юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева.

«Лицо, передавшее ребенку управление автомобилем, подлежит административной ответственности и может быть подвергнут штрафу в размере 30 тысяч рублей», — заявила специалист.

Ребенок младше 16 лет в такой ситуации наказанию не подлежит, так как у него не наступил возраст административной ответственности, отметила юрист. Однако подросток от 16 до 18 лет, севший за руль машины, будет задержан и оштрафован на 5-15 тысяч рублей. Автомобиль в таком случае отправят на штрафстоянку.

Ранее актер Алексей Чадов разрешил управлять машиной своему восьмилетнему сыну Федору. Он опубликовал видео с ребенком, сидящим за рулем и сообщил, что они едут кататься на лыжах.

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