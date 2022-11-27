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20:05, 27 ноября 2022
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Юрист Соловьев предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Юрист Соловьев предупредил россиян о новой схеме мошенничества
Фото: Klaus Wright / Unsplash

О новой схеме мошенничества с использованием документов якобы сотрудников правоохранительных органов предупредил россиян в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, аферисты теперь представляются полицейскими и предупреждают о «полной секретности миссии». В подтверждение своим словам они присылают абоненту документ, который якобы подтверждает их причастность к ведомству.

Если потенциальная жертва проникается доверием к собеседнику, злоумышленник обманным путем заставляет человека перевести деньги на безопасный счет. После этого абоненту заявляют о необходимости взять зеркальный банковский кредит, чтобы настоящий кредит «не повис» на жертве.

Последний пункт — жилье. В этом случае аферисты действуют тем же путем, через кредит, но под залог жилья. Соловьев подчеркнул, что сотрудники полиции или ФСБ никогда не звонят по телефону, а обсуждают такие вопросы при личной встрече.

Ранее о новой схеме мошенничества предупредил россиян Центробанк: аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о расследовании по поручению Банка России дела о массовой утечке персональных данных.

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