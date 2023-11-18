Ювелир дала советы по уходу за украшениями
Основательница ювелирного бренда призвала не чистить украшения щеткой.
Советы по хранению украшений и уходу за ними дала в беседе с «Мослентой» основательница ювелирного бренда The Reason Анастасия Корчкова. В частности, она призвала беречь их от воды и не чистить щеткой.
Несмотря на разницу в составе и происхождении благородных металлов и камней, существуют общие правила обращения с ювелирными изделиями. Так, нельзя хранить их на солнце, рядом с источниками тепла и в сырых помещениях
Анастасия Корчкова
Нужно стараться избегать ударов и трения, которые могут привести к деформации или поломке изделий, к выпадению камней. По этой причине во время физической работы — к примеру, на даче — стоит снимать с себя украшения.
Опасное влияние на качество большинства камней и металлов (особенно серебра) оказывает вода, в первую очередь, хлорированная и морская.
«Не забывайте также, что украшение может случайно соскользнуть в воде. Поэтому снимайте все украшения в душе, во время плавания в бассейне, реке или море», — призвала собеседница «Мосленты».
Стоит исключить контакт украшений с любой бытовой химией, парфюмом и косметическими средствами
«Возьмите за правило надевать украшения в последнюю очередь — после макияжа, укладки волос и нанесения парфюма», — посоветовала Корчкова.
Загрязнения следует своевременно удалять. Для этого рекомендуется использовать щадящие способы чистки: нежелательно тереть изделия щеткой, так как это может оставить царапины на металле и камнях и привести к их потускнению, заметила ювелир.
«Если загрязнения очень сильные, домашние способы чистки неэффективны, лучше обратитесь в ювелирную мастерскую для профессионального очищения», — порекомендовала эксперт.
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