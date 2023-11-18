Ювелир дала советы по уходу за украшениями

Нужно стараться избегать ударов и трения, которые могут привести к деформации или поломке изделий, к выпадению камней. По этой причине во время физической работы — к примеру, на даче — стоит снимать с себя украшения.

Опасное влияние на качество большинства камней и металлов (особенно серебра) оказывает вода, в первую очередь, хлорированная и морская.

«Не забывайте также, что украшение может случайно соскользнуть в воде. Поэтому снимайте все украшения в душе, во время плавания в бассейне, реке или море», — призвала собеседница «Мосленты».