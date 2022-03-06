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Росгвардейцы разыскали в Москве заблудившуюся пенсионерку

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Росгвардейцы разыскали в Москве заблудившуюся пенсионерку
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Патруль Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) разыскал пропавшую 85-летнюю пенсионерку в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации источника, росгвардейцы получили сообщение о пропаже пожилой женщины, которая ушла на улицу и не вернулась домой. Сотрудники правоохранительных органов проверили записи с камер видеонаблюдения и спустя полтора часа нашли москвичку во дворе дома на Дмитровском шоссе.

Выяснилось, что у пенсионерки проблемы со зрением и из-за этого она не смогла сориентироваться на улице и заблудилась. Сотрудники Росгвардии отвезли женщину в отдел, где ее уже ждали родственники.

Ранее москвичи удивились объявлению разыскивающего свою любовь путешественника.

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