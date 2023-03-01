Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в полтора раза за сутки

За 24 часа в столице скончались 12 человек, заболевших коронавирусом. Днем ранее сообщалось об 11 умерших. Всего в столице зарегистрировано 3 421 770 человек, заболевших COVID-19. Общее число умерших с коронавирусной инфекцией достигло 48 217 человек.

Ранее антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19 в Москве (3862 заболевших COVID-19 за сутки) был побит 15 февраля. До этого последний раз текущие показатели были превышены 28 сентября 2022 года, когда выявили 4041 зараженного.