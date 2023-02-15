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16:39, 15 февраля 2023
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В Москве побит антирекорд по количеству заразившихся COVID-19

В Москве побит антирекорд по количеству заразившихся COVID-19
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве подбит антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В последний раз текущие показатели были превышены 28 сентября 2022 года, когда выявили 4041 зараженного.

3862
заболевших COVID-19

появилось за последние сутки в Москве

Кроме того, по состоянию на 15 февраля текущего года в столице выздоровели 3566 человек, госпитализированы 157 пациентов, умерли 10 россиян.

Также антирекорд установлен в целом по стране. За последние сутки в РФ выявили 13 436 инфицированных, что стало максимумом с 14 октября прошлого года, когда заразились 14 736 граждан. Еще 12 071 человек выздоровел, 1548 пациентов госпитализированы, 36 россиян умерли.

Ранее вирусолог предупредил россиян о новой волне коронавируса. Он отметил, что в нашей стране в среднем между волнами COVID-19 проходит от четырех до семи месяцев.

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