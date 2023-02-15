В Москве побит антирекорд по количеству заразившихся COVID-19

Кроме того, по состоянию на 15 февраля текущего года в столице выздоровели 3566 человек, госпитализированы 157 пациентов, умерли 10 россиян.

Также антирекорд установлен в целом по стране. За последние сутки в РФ выявили 13 436 инфицированных, что стало максимумом с 14 октября прошлого года, когда заразились 14 736 граждан. Еще 12 071 человек выздоровел, 1548 пациентов госпитализированы, 36 россиян умерли.

Ранее вирусолог предупредил россиян о новой волне коронавируса. Он отметил, что в нашей стране в среднем между волнами COVID-19 проходит от четырех до семи месяцев.