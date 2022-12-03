Известный музыкант вспомнил об убранных из Москвы заборах

Об убранных из Москвы заборах вспомнил в беседе с «Москвич Mag» Герберт Моралес, основатель столичной группы Jah Division и сын кубинского революционера, соратника Че Гевары Леопольдо Моралеса. По его словам, город сильно «пострадал» из-за приезда американского президента Ричарда Никсона.

«Тогда было дано задание всем ЖЭКам убрать все заборы. Все, как могли, противились — здесь наш стол, тут играют в карты, здесь наши яблони — это наше пространство. А перед его приездом все вычистили — и Москва стала проходимой. Люди начали искать быстрые маршруты, чтобы срезать, и срезали — всюду потекли ручейки муравьев», — поделился известный музыкант.

После этого Москва самобытная и древняя ушла в прошлое, заметил Моралес. «Сейчас другие заборы — заборы с охранниками. Но в детстве мы жили в отдельном мире, а потом он стал не только наш», — сказал он.

Ранее экс-солистка группы «Ленинград», известная певица Алиса Вокс назвала самую, по ее мнению, удручающую вещь в Москве. Речь шла о заборах.