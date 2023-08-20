Зацепера ударило током на крыше московской электрички

По имеющейся информации, инцидент произошел на одном из электропоездов Московского центрального диаметра. Молодой человек забрался на крышу электрички и, коснувшись токоприемника, упал на платформу от сильного удара током. О состоянии пострадавшего информации пока нет.

Ранее в Московской области пострадал прокатившийся на крыше вагона поезда подросток.