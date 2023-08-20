17:01, 20 августа 2023
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Зацепера ударило током на крыше московской электрички
Зацепер коснулся пантографа столичной электрички и упал от удара током.
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Зацепер коснулся пантографа на крыше столичной электрички и упал от удара током. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».
По имеющейся информации, инцидент произошел на одном из электропоездов Московского центрального диаметра. Молодой человек забрался на крышу электрички и, коснувшись токоприемника, упал на платформу от сильного удара током. О состоянии пострадавшего информации пока нет.
Ранее в Московской области пострадал прокатившийся на крыше вагона поезда подросток.