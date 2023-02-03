Ученый назвал основные задачи русского мата

Основные задачи русского мата назвал «Мосленте» лингвист, доктор филологический наук, профессор и заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

«Мат, хоть и стал употребляться значительно чаще, своей агрессивной силы не лишился окончательно. Все равно и сегодня крепкое слово воспринимается особым образом. Но я бы не сказал, что основной и, более того, единственной функцией русского мата осталась передача сильных эмоций», — заявил ученый.

По словам Кронгауза, у непристойной лексики есть множество разных функций, главные из них — это агрессия, возможность оскорблять людей и выплескивать эмоции. «Также мат может быть показателем свойскости в диалоге и использоваться в интимном общении. Так что применяется он в самых разных ситуациях», — заметил он.

Есть у мата и еще одна функция, которая иногда называется междометной, продолжил Кронгауз. «В этом случае он служит для связки, скрепления слов в предложении. Получаются подпорки, костыли для речевых конструкций. И больше там ничего нет — ни иного смысла, ни эмоций. Это как раз тот самый случай, когда человек через слово матерится», — объяснил он. По словам ученого, раньше с подобным можно было столкнуться в основном в деревнях, но в какой-то момент это пришло и в города.

«Если же говорить о мате, о средстве выплеска эмоций… Конечно, если на ногу упадет кирпич, первая реакция вполне может быть бурной, громкой и ненормативной», — добавил собеседник «Мосленты».

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