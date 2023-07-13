В Москве задержали известного блогера-трансгендера Хилми

По данным издания, по статье 242 УК России Хилми грозит до шести лет заключения. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Член Общественной палаты России и глава Лиги безопасной интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что блогер также извинился за устроенную им драку в столичном ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка». По ее данным, судебное заседание, в ходе которого решится вопрос о привлечении Хилми еще по одному делу, состоится в четверг, 13 июля.

Ранее драка трансгендера Хилми в Москве с посетителем ресторана быстрого питания попала на видео.