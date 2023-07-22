В Москве задержали участников международной экстремистской организации

В Москве пресекли деятельность международной религиозной экстремистской организации. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на сообщение Федеральной службы безопасности.

По данным ведомства, речь идет о пресечении преступной деятельности запрещенной в России организации «Таблиги Джамаат». В настоящий момент в столичном регионе задержано девять человек, входивших в ее состав.

Ранее подозреваемых в нападении на московского адвоката задержали в Санкт-Петербурге.