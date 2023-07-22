12:02, 22 июля 2023
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В Москве задержали участников международной экстремистской организации
В Москве пресекли деятельность международной религиозной экстремистской организации.
Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com
В Москве пресекли деятельность международной религиозной экстремистской организации. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на сообщение Федеральной службы безопасности.
По данным ведомства, речь идет о пресечении преступной деятельности запрещенной в России организации «Таблиги Джамаат». В настоящий момент в столичном регионе задержано девять человек, входивших в ее состав.
Ранее подозреваемых в нападении на московского адвоката задержали в Санкт-Петербурге.