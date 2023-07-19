Задержание торговцев поддельными лекарствами в Москве попало на видео

Сотрудники Росздравнадзора проверили одно из лекарств и пришли к выводу, что оно является недоброкачественным, а его употребление может привести к проблемам со здоровьем. При этом препараты продавались по 40 тысяч рублей за упаковку, а общая прибыль составила около 30 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 238.1. УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Полицейские ведут розыск остальных участников преступления.

Ранее появились подробности в деле о смертельном отравлении препаратом с плацентой.