Задержание торговцев поддельными лекарствами в Москве попало на видео
Торговцев поддельными лекарствами задерживали в Москве с помощью спецназа.
Торговцев поддельными лекарствами задерживали в Москве с помощью спецназа, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».
По данным ведомства, шесть человек из разных регионов России наладили поставки незарегистрированных в РФ лекарств из стран Восточной Азии. Продукцию они сбывали через службы доставки во все регионы страны. Кроме того, препараты рекламировались в интернете и различных мессенджерах.
Сотрудники Росздравнадзора проверили одно из лекарств и пришли к выводу, что оно является недоброкачественным, а его употребление может привести к проблемам со здоровьем. При этом препараты продавались по 40 тысяч рублей за упаковку, а общая прибыль составила около 30 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 238.1. УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Полицейские ведут розыск остальных участников преступления.
Ранее появились подробности в деле о смертельном отравлении препаратом с плацентой.