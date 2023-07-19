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14:16, 19 июля 2023
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Задержание торговцев поддельными лекарствами в Москве попало на видео

Торговцев поддельными лекарствами задерживали в Москве с помощью спецназа.

Задержание торговцев поддельными лекарствами в Москве попало на видео
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Торговцев поддельными лекарствами задерживали в Москве с помощью спецназа, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

По данным ведомства, шесть человек из разных регионов России наладили поставки незарегистрированных в РФ лекарств из стран Восточной Азии. Продукцию они сбывали через службы доставки во все регионы страны. Кроме того, препараты рекламировались в интернете и различных мессенджерах.

Сотрудники Росздравнадзора проверили одно из лекарств и пришли к выводу, что оно является недоброкачественным, а его употребление может привести к проблемам со здоровьем. При этом препараты продавались по 40 тысяч рублей за упаковку, а общая прибыль составила около 30 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 238.1. УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Полицейские ведут розыск остальных участников преступления.

Ранее появились подробности в деле о смертельном отравлении препаратом с плацентой.