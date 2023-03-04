Раскрыта схема покупки заграничных товаров онлайн

Схему покупки заграничных товаров в интернете раскрыла «Мосленте» основатель крупного сервиса по доставке брендов из США и Европы Екатерина Кочеткова. В 2023 году приобрести вещи из-за рубежа онлайн с российской картой можно через официальных посредников. Эксперт назвала три правила надежного сервиса по доставке.

«Необходимо убедиться, что посредник работает официально, платит налоги и выдает чеки. Сотрудничество с сервисом должно быть документально оформлено и подтверждено договором», — предупредила специалист.

Сервис должен заказывать товары только с официальных сайтов зарубежных брендов. Некоторые посредники предлагают продукцию с фабрик и магазинов из Китая или других небезопасных точек. Во избежание таких ситуаций Кочеткова посоветовала просить ссылку на заказанный товар на официальном сайте и чек о покупке.

Посредник должен предоставлять трек-номер для отслеживания заказа. Так можно следить за передвижениями товара и убедиться, что заказ точно отправлен из той страны, откуда было заявлено, пояснила Кочеткова.

Ранее россиянам рассказали о способах распознать мошенников при покупке и продаже товаров онлайн. Чтобы не попасться на крючок аферистов во время покупок в интернете, специалисты порекомендовали связываться с продавцом исключительно по телефону.