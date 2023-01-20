Люди
14:56, 20 января 2023
1 мин.

Делом о загоревшейся в московской больнице пациентке заинтересовался СК

Делом о загоревшейся в московской больнице пациентке заинтересовался СК
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом о загоревшейся на операционном столе пациентке в московской больнице, назначена проверка, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве по факту произошедшего организована доследственная проверка.», — говорится в пресс-релизе.

По данным следственного органа, при проведении операции по перелому плеча пациентка и хирург получили ожоги из-за возгорания на операционном поле.

Ранее сообщалось, что врачи должны были поставить пострадавшей пластину. Когда медики вкололи пациентке обезболивающее, она заснула, но вскоре проснулась от резкой боли и увидела, что горит прямо на больничной койке.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.