Делом о загоревшейся в московской больнице пациентке заинтересовался СК

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом о загоревшейся на операционном столе пациентке в московской больнице, назначена проверка, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве по факту произошедшего организована доследственная проверка.», — говорится в пресс-релизе.

По данным следственного органа, при проведении операции по перелому плеча пациентка и хирург получили ожоги из-за возгорания на операционном поле.

Ранее сообщалось, что врачи должны были поставить пострадавшей пластину. Когда медики вкололи пациентке обезболивающее, она заснула, но вскоре проснулась от резкой боли и увидела, что горит прямо на больничной койке.