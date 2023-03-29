14-летняя школьница заказала знакомым подросткам убийство матери в Подмосковье

14-летняя школьница в подмосковной Балашихе заказала убийство собственной матери двум 16-летним подросткам. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

По информации следствия, дочь женщины, чей труп был впоследствии найден у мусорных контейнеров возле многоэтажки, попросила своего знакомого молодого человека найти сообщников, которые совершат убийство. Парень призвал в подельники двух приятелей, пообещав им за это вознаграждение в размере 350 тысяч рублей.

Стало известно, что перед преступлением все четверо подростков дожидались женщину в квартире. Как только она зашла в свое жилище, один из них напал на нее и задушил. Труп из квартиры к мусорным контейнерам вынесли только спустя два дня после убийства. Сделали это те же два подростка, которым обещали заплатить.

По предварительным данным, подростки убили женщину из-за денег, которые россиянка успела скопить за время работы риелтором. Всего дома она хранила 3,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что россиянка по просьбе дочери впустила пожить в свою квартиру 16-летнего подростка. В какой-то момент возник конфликт из-за того, что парень отказался съезжать, после этого произошло убийство.