В Подмосковье дети закидали пьяного дебошира снежками

Некоторые пользователи отметили, что раньше дети не были такими смелыми. «Слава богу, что у мужика пистолета не оказалось», — поделилась мыслями подписчица канала. Один из юзеров подчеркнул, что по видео не ясно, что именно выкрикивает мужчина — возможно, он просто подтрунивает над детьми.

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