В Подмосковье дети закидали пьяного дебошира снежками
В подмосковных Люберцах дети закидали нетрезвого дебошира снежками. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал «Люберцы — SOS!».
«Дети обступили пьяного и начали кидаться в него снежками», — так подписал ролик автор поста. На кадрах видно, что сначала мужчина громко кричит, стоя под окнами многоэтажки рядом с детской площадкой. Однако вскоре подростки решили его прогнать. Дебошир пытался криками сопротивляться атаке, но в итоге отступил.
Некоторые пользователи отметили, что раньше дети не были такими смелыми. «Слава богу, что у мужика пистолета не оказалось», — поделилась мыслями подписчица канала. Один из юзеров подчеркнул, что по видео не ясно, что именно выкрикивает мужчина — возможно, он просто подтрунивает над детьми.
Ранее пьяный иностранец устроил дебош из-за маски в самолете рейса Кемерово — Москва.