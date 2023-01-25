Психолог Долгов поделился советами по закреплению полезной привычки

Советами по закреплению полезной привычки поделился в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Он уточнил, что для того, чтобы делать что-то полезное, регулярно без споров и уговаривания себя, нужно, чтобы это стало рутинным, привычным действием.

«Пообещайте себе, что будете закреплять новую привычку в течение 30 дней, а после этого у вас будет право от нее отказаться. Не ставьте глобальных целей, привычка, которую вы хотите закрепить, должна быть максимально простой, односложной. Первые 30 дней вы должны железно соблюдать данное себе обещание», — написал он.

Кроме того, эксперт рекомендует сформировать предварительный ритуал, например, пять раз щелкнуть пальцами перед тем, как пойти готовить здоровый обед. Долгов уточнил, что на практике такой странный совет потрясающе помогает закрепить любую привычку.

Для введения новой привычки психолог советует создавать больше «напоминалок» и первое время награждать себя за достигнутые результаты. Можно даже рассказывать всем вокруг о своих успехах, добавил Долгов.

«Как только вам в голову придет ужасно важная причина, по которой необходимо отменить запланированное дело, запишите ее. Делайте это регулярно и со временем поймете, что набор отговорок у вас один и тот же и все они незначительны. А если вы хотите заменить одну привычку другой, запомните: они должны быть равноценными», — отметил эксперт.

Ранее свою главную вредную привычку назвала балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица призналась, что привыкла всегда говорить правду в лицо и порой ей это мешает.