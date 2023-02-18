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10:05, 18 февраля 2023
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В Москве двое мужчин взяли заложников в магазине и выстрелили в полицейского

В Москве двое мужчин взяли заложников в магазине и выстрелили в полицейского
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Двое мужчин вечером в пятницу, 17 февраля, захватили цветочный магазин в центре Москвы и взяли заложников. Преступные действия были пресечены правоохранителями, однако в ходе задержания один из полицейских был ранен. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по столице.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о захвате неизвестными мужчинами заложников в одном из цветочных магазинов в центре столицы. Также мужчина произвел выстрелы из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.

Преступники 1981 и 1978 года рождения были задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 206 УК РФ («Захват заложника») и статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

По данным Telegram-канала «112», у одного из захватчиков при себе был травматический пистолет. В момент нападения на торговую точку они находились в невменяемом состоянии.

Ранее в Москве были арестованы двое подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денег.

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