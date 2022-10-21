В Москве двое мужчин похитили курьера и потребовали выкуп

Двое подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денег арестованы Солнцевским районным судом столицы на один месяц, до 18 ноября, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Следствием установлено, что потерпевший ранее не был знаком с нападавшими, а выполнял курьерскую работу и прибыл на встречу с подозреваемыми с целью передачи сведений для осуществления ими финансовой операции», — говорится в другом сообщении ведомства.

По данным следствия, нападение на курьера было совершено в пятницу, 7 октября, у Хованского кладбища в поселении Сосенское Москвы. Двое преступников избили мужчину и ранили его ножом в руку и ногу. После этого они на машине возили жертву по городу и требовали найти 315 тысяч рублей в качестве выкупа.

В итоге похитители пять дней удерживали заложника в одной из квартир на улице Родниковая. Но 12 октября ему удалось сбежать и обратиться в полицию. Подозреваемые были задержаны через неделю. В отношении них возбуждено и расследуется уголовное дело по пунктам «а», «г», «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением оружия и из корыстных побуждений») УК России.

Ранее сообщалось о задержании в Москве двух граждан Узбекистана за похищение жителя города с целью получения выкупа.