Названа возможная замена Инны Чуриковой в спектаклях «Ленкома»

Возможную замену актрисы Инны Чуриковой в спектаклях «Ленкома Марка Захарова» назвал директор театра Марк Варшавер. В беседе с «АиФ» он предположил, что это могут быть такие звезды, как Мария Миронова и Татьяна Васильева.

«Есть мысли, что это может быть Маша Миронова. Мы это уже обсуждали. Но последнее слово должен сказать режиссер. Сегодня выбор актрис очень беден, к сожалению. Может быть, еще Татьяна Васильева может сыграть роли Чуриковой — если тут по здоровью все сложится», — поделился Варшавер.

Народная артистка СССР Чурикова умерла в больнице 14 января 2023 года. Актриса пришла в «Ленком» в начале 1970-х по приглашению худрука Марка Захарова, после чего проработала в театре несколько десятилетий.