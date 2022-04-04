Врач назвала несколько вариантов замены кофе

Кофе можно заменить на цикорий, крепкий чай, какао и шиповник. Об этом в интервью URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Можно заменить на цикорий, какао и чай. Если есть противопоказания, если кофе приводит к повышенной возбудимости и нарушению пищеварения, то, конечно, лучше отказаться от кофе в любом виде и ничего его не заменит. Но вот цикорий, в принципе, похож по вкусовым характеристикам на кофе. Чай тоже содержит бодрящий кофеин, поэтому вполне такие варианты возможны», — объяснила Русакова.

Врач отметила, что шиповник также обладает бодрящим эффектом за счет содержания витамина С. При этом диетолог отметила, что в кофе без кофеина все равно остается след этого вещества.

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