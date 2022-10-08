Нутрициолог дала рекомендации по грамотной замене сладостей другими продуктами

Рекомендации по грамотной замене сладостей другими продуктами дала в беседе с RT врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Согласно принципам правильного питания, можно заменить сладкое фруктами, но только в умеренном количестве и в конкретные часы: примерно через два часа после основного приема пищи и не позднее пяти часов вечера.

«Это также могут быть сахарозаменители, но лучше использовать натуральный эритрит или стевию. Подойдут сиропы топинамбура, агавы или цикория», — рассказала Писарева. Медом, по ее словам, сладости можно заменять только при условии отсутствия аллергии на него.

В список полезных аналогов сладостей также попали сухофрукты, конфеты из сухофруктов, горький шоколад и протеиновые батончики.

Ранее о влиянии сахара и его заменителей на организм человека рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Она порекомендовала не отказываться от сладкого полностью, но контролировать его количество и качество.