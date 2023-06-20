Инвестор назвала причины для создания денежной заначки

Причины для создания денежной заначки перечислила в беседе с «Мослентой» сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. По ее словам, откладывать деньги про запас следует в случае, если есть какие-то угрозы, риски и зависимости в отношениях.

«Все зависит от ситуации. Если в семье гармония, общий семейный бюджет, общие цели, ценности и нет пререкания на финансовой теме, то в заначке нет необходимости», — добавила она.

В иных случаях, по ее словам, имеет смысл сохранять часть денег для того, чтобы решить проблемы, которые могут возникнуть в будущем.

Кроме того, если в принципе у человека стоит вопрос в том, прятать или не прятать деньги, скорее всего, в семье не решен вопрос с типом бюджета, пояснила Волкова. В таком случае стоит рассмотреть вариант смешанного бюджета, когда в семье есть общая часть и раздельная. За вторую человек отчитываться не должен и может расходовать эти средства по своему усмотрению.

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