Запертый дома москвич нашел способ добыть коньяк

«Предыстория: это пропитый мужчина из нашего района, которого запирают дома, чтобы он не пил. Но, как мы видим, даже такие методы не помогают», — пояснили администраторы сообщества.

«На пути настоящего алкаша нет никаких преград», «Главное в жизни — иметь человека, который купит тебе бухлишко и привяжет его внизу», «Экстренная помощь прибыла», «Главное, чтоб рука не дрогнула в процессе», «И бегать никуда не надо», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиян предупредили о подорожании двух видов алкоголя.