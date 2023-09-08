Запертый дома москвич нашел способ добыть коньяк
Запертый дома москвич поднял бутылку коньяка в квартиру при помощи веревки.
Запертый дома москвич нашел способ добыть коньяк. Знакомые принесли ему бутылку алкоголя, встав под окнами, и мужчина смог поднять ее в квартиру при помощи веревки. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Зюзино 125».
«Предыстория: это пропитый мужчина из нашего района, которого запирают дома, чтобы он не пил. Но, как мы видим, даже такие методы не помогают», — пояснили администраторы сообщества.
«На пути настоящего алкаша нет никаких преград», «Главное в жизни — иметь человека, который купит тебе бухлишко и привяжет его внизу», «Экстренная помощь прибыла», «Главное, чтоб рука не дрогнула в процессе», «И бегать никуда не надо», — прокомментировали юзеры.
Ранее россиян предупредили о подорожании двух видов алкоголя.